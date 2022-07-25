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Более 350 жителей Косино-Ухтомского начнут переезжать в новостройки по реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 350 жителей Косино-Ухтомского начнут переезжать в новостройки по реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Каскадная улица, 20к1 Карта всех событий

Более 350 жителей района Косино-Ухтомский начнут переезжать в дома по программе реновации до конца года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 25 июля.

— Новые квартиры получат жители пяти старых домов, расположенных в непосредственной близости от новостроек, — отметил он.

Так, два жилых корпуса на улицах Оренбургской и Черное Озеро уже переданы под заселение. Кроме того, на территории района специалисты строят три дома, еще четыре объекта находятся на стадии согласования необходимой документации.

Всего здесь планируется расселить 55 домов, 49 из них демонтируют, а шесть, обладающих исторической ценностью, сохранят и реконструируют, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, на месте сносимых по программе реновации пятиэтажек в Москве появится 140 новостроек, в которые переедут почти 90 тысяч человек. Отмечается, что в настоящее время на освобожденных территориях в 11 округах столицы проектируется 107 домов.

Жилье расселение домов Район Косино-Ухтомский
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