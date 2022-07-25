Специалисты установили более 250 тысяч цветочных кашпо в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Зубовская площадь Карта всех событий

В столице установили более 250 тысяч цветочных кашпо. Об этом сообщили в понедельник, 25 июля, в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Подвесные горшки с белыми, розовыми и фиолетовыми петуниями, пеларгонией плющелистной, ипомеей, вербеной и бегонией клубневой украсили центральные улицы, скверы, площади и магистрали. Самые эффектные вертикальные сады — на Зубовской площади, Кутузовском проспекте, в Садово-Триумфальном сквере, — говорится в сообщении.

Отмечается, что цветы расположили в различных уголках города — от уличных арок до фасадов зданий. В работах принимали участие специалисты ГБУ «Озеленение». Они еще в феврале начали подготовку рассады ампельных растений. Кроме того, сотрудники ухаживали за цветами на протяжении всего их роста, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице стартовал главный фестиваль лета «Цветочный джем». По его словам, москвичи смогут увидеть как лучшие цветочные композиции прошлых лет, так и новые оригинальные работы, например, висячие и водные сады.