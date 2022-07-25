Российские туроператоры планируют запуск туров в Европу через Финляндию и Эстонию

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Российские туроператоры планируют запустить туры в Европу, использовав открытые сухопутные границы с Финляндией и Эстонией. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) в понедельник, 25 июля.

— Снятие ограничений на пересечение сухопутных границ РФ вызвало определенную волну интереса среди туристов, которые до пандемии охотно путешествовали в Финляндию и страны Балтии, — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется запуск зимних туров в Финляндию. Это связано с популярностью направления до закрытия границ. Перевозка туристов будет осуществляться на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки.

Также увеличить спрос направления позволит переход самостоятельных туристов к туроператорам. Это вызвано уходом сервиса Booking.com из России и блокировками российских банковских карт в Европе, передает РИА Новости.

16 июля стало известно, что более пяти тысяч человек пересекли российско-финскую границу на пунктах пропуска Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа всего за один день. По словам главы пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф, такое количество человек соответствует трансграничному трафику до ограничений из-за пандемии COVID-19.