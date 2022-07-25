Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве

Александр Афонин
Город
Состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Московском парламентском центре состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе столичной Общественной палаты.

В ходе заседания участники объявили о начале набора наблюдателей. Как и на предыдущих процедурах, они будут находиться на избирательных участках и следить за соблюдением правил проведения выборов.

— Общественный штаб готов набрать более 10 000 наблюдателей. Они будут следить заходом голосования на избирательных участках столицы и обеспечивать его прозрачность, — сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Заместитель руководителя Общественного штаба Илья Массух добавил, что будет проведено и электронное голосование. Перед началом его работы специалисты проведут тестирование системы.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова отметила, что большинство партий поддержали электронный формат проведения голосований. По ее словам, многие увидели в этом прозрачность и надежность процедуры, передает пресс-служба.

До этого председатель комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов сообщил, что активное участие жителей Москвы в наблюдении за выборами задает высокий стандарт при организации голосования. Также он отметил, что без уверенности в прозрачности, честности в подсчете результатов невозможно доверие к институту выборов.

Электронное голосование Москва Выборы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не трагедия, просто новый этап

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Заложники будущего

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Александр Лосото
Александр Лосото

Рановато расслабились: угрожает ли нам новая волна ковида

Все мнения
О проекте