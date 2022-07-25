Состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Московском парламентском центре состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе столичной Общественной палаты.

В ходе заседания участники объявили о начале набора наблюдателей. Как и на предыдущих процедурах, они будут находиться на избирательных участках и следить за соблюдением правил проведения выборов.

— Общественный штаб готов набрать более 10 000 наблюдателей. Они будут следить заходом голосования на избирательных участках столицы и обеспечивать его прозрачность, — сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Заместитель руководителя Общественного штаба Илья Массух добавил, что будет проведено и электронное голосование. Перед началом его работы специалисты проведут тестирование системы.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова отметила, что большинство партий поддержали электронный формат проведения голосований. По ее словам, многие увидели в этом прозрачность и надежность процедуры, передает пресс-служба.

До этого председатель комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов сообщил, что активное участие жителей Москвы в наблюдении за выборами задает высокий стандарт при организации голосования. Также он отметил, что без уверенности в прозрачности, честности в подсчете результатов невозможно доверие к институту выборов.