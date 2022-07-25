Похититель музыкальных инструментов на восемь миллионов рублей предстанет перед судом

Фото: пресс-служба суда

Столичные правоохранители направили в суд уголовное дело о хищениях дорогостоящих музыкальных инструментов на сумму более 8 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 25 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России городу.

По данным ведомства, обвиняемым по делу выступает 31-летний преподаватель музыкального образовательного учреждения. На протяжении трех лет он под различными ложными предлогами — временного пользования, аренды, ремонта, обмена или продажи — получал от учеников или знакомых музыкальные инструменты, которые впоследствии сбывал.

Общая сумма ущерба превысила восемь миллионов рублей.

Предварительное следствие установило, что некоторые из украденных музыкальных инструментов являются коллекционными.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», которые объединили в одно производство. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В феврале этого года отдел уголовного розыска ОМВД России по району Арбат возбудил очередное уголовное дело по факту кражи баянов из Российской академии музыки имени Гнесиных. Подозреваемым оказался 24-летний житель столицы.