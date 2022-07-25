Что известно о стрелке из Павловского Посада, убившего двух человек

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, городской округ Павловский Посад, посёлок Аверкиевского лесничества Карта всех событий

В районе подмосковного Павловского Посада сотрудники полиции разыскивают преступника, вооруженного охотничьим ружьем. 23 июля он убил двух человек. По предварительным данным, к преступлению имеет отношение 53-летний местный житель Игорь Кружков. О том, что известно о стрелке, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Убийства

23 июля 2022 года на проселочной дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества городского округа Павловский Посад, было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями в области туловища. Второе тело вскоре было обнаружено в деревне Власово. Мертвый мужчина лежал рядом с теплицей.

Очевидно, преступник застал врасплох своих жертв, потому что они даже не пытались сопротивляться.

— Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты предметы, имеющие значение для следствия. Также были проведены допросы и назначены судебно-медицинские экспертизы, — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

По данным СМИ, к убийству может быть причастен 53-летний местный житель, которого несколько лет назад поставили на учет в психдиспансер. Его до сих пор ищут.

По словам местных жителей, один из погибших вместе с подозреваемым ходил на охоту. Второй убитый не так давно поселился в деревне, приехав из другого региона.

Что известно о стрелке

По информации «МК», подозреваемый вырос в семье рабочих и с детства увлекался охотой.

После службы в армии злоумышленник на протяжении долгого времени работал дальнобойщиком. Позже он стал водителем автобуса, а спустя время перешел на склад. Также, по данным СМИ, у подозреваемого раньше была семья, однако он ушел из дома, когда сыну исполнилось 14 лет.

Около четырех лет назад мужчина начал вести себя странно. У него развилась мания преследования, в связи с чем он рассказывал знакомым о слежке и пытался от кого-то прятаться. Стены и потолок в доме он отделал фольгой, а также носил на теле металлические листы, которые должны были якобы защитить его от «жучков».

В связи с чем несколько лет назад мужчину положили в психиатрическую лечебницу. Уже через полгода мужчину выписали. После этого он перестал общаться со знакомыми, отрастил волосы и стал одеваться в камуфляжную одежду.

По словам местных жителей, его часто видели едущим по округе на велосипеде. Незадолго до преступления местная жительница увидела подозреваемого одетого не по погоде. По ее словам, он ехал на велосипеде, который был загружен походными вещами.

Как передает телеканал РЕН ТВ, соседи характеризуют стрелка как крайне нелюдимого и неадекватного человека. В частности, он мог плюнуть в сторону человека, который пытался с ним поздороваться.

Жители деревни рассказали «КП», что у стрелка был «целый расстрельный список», в котором значились погибшие.