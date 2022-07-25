Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики спрогнозировали сильную жару 26 и 27 июля в Москве

Антон Махов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики спрогнозировали сильную жару 26 и 27 июля в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В ближайшие два дня, а именно 26 и 27 июля, в Москве ожидается сильная жара. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили синоптики.

— В ночь с понедельника на вторник возможна гроза. Во вторник, 26 июля, в столице ожидается переменная облачность и до плюс 31 градуса. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, температура воздуха составит плюс 16–18 градусов, — говорится в сообщении.

Также известно, что в среду, 27 июля, днем снова будет 29–31 градус тепла. Местами прогнозируют кратковременный дождь.

В свою очередь в четверг, 28 июля, будет облачно с прояснениями, столбик термометра поднимется до плюс 23–25 градусов. Ожидается кратковременный дождь.

В пятницу, 29 июля, обещают переменную облачность. Температура составит плюс 23–28 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

Ночью температура воздуха составит плюс 13–18 градусов.

30 июля отметка термометра поднимется до 20–25 градусов. Снова пройдет небольшой дождь. Ночью температура опустится до 10–15 градусов, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что во второй половине понедельника, 25 июля, в Москве ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер до 14–17 метров в секунду.

Лето Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не трагедия, просто новый этап

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Заложники будущего

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Александр Лосото
Александр Лосото

Рановато расслабились: угрожает ли нам новая волна ковида

Все мнения
О проекте