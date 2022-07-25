Синоптики спрогнозировали сильную жару 26 и 27 июля в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В ближайшие два дня, а именно 26 и 27 июля, в Москве ожидается сильная жара. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили синоптики.

— В ночь с понедельника на вторник возможна гроза. Во вторник, 26 июля, в столице ожидается переменная облачность и до плюс 31 градуса. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, температура воздуха составит плюс 16–18 градусов, — говорится в сообщении.

Также известно, что в среду, 27 июля, днем снова будет 29–31 градус тепла. Местами прогнозируют кратковременный дождь.

В свою очередь в четверг, 28 июля, будет облачно с прояснениями, столбик термометра поднимется до плюс 23–25 градусов. Ожидается кратковременный дождь.

В пятницу, 29 июля, обещают переменную облачность. Температура составит плюс 23–28 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

Ночью температура воздуха составит плюс 13–18 градусов.

30 июля отметка термометра поднимется до 20–25 градусов. Снова пройдет небольшой дождь. Ночью температура опустится до 10–15 градусов, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что во второй половине понедельника, 25 июля, в Москве ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер до 14–17 метров в секунду.