Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре во второй половине понедельника

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во второй половине понедельника, 25 июля, в Москве ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер до 14–17 метров в секунду. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

— В непогоду будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В свою очередь август в Москве, по предварительным данным, начнется с дождей и с температурных показателей, не превышающих 20–25 градусов. В начале месяца тенденция постепенного понижения температурных показателей продолжится.

Однако ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что последний летний месяц в России окажется довольно спокойным и ровным. Никаких сильных аномалий на территории страны синоптик пока не прогнозирует.

Из-за предупреждений о дожде и грозах эксперт пояснил, какие меры предосторожности важно соблюдать во время ливней.