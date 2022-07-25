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Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в первую неделю августа

Рафаэль Залян

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Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в первую неделю августа
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Август в Москве, по предварительным данным, начнется с дождей и с температурных показателей, не превышающих 20–25 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в начале августа тенденция постепенного понижения температурных показателей продолжится.

— То есть от сильной жары в 30 градусов мы придем к просто очень теплой погоде. И к началу августа, а если быть точными, то в первую пятидневку, среднесуточная температура достигнет показателей 20–25 градусов. И, конечно, без дождей этот период не обойдется, — пояснил синоптик.

Шувалов уточнил, что этот прогноз является предварительным и данные могут обновляться и уточняться.

— Нужно понимать, что подобные предварительные прогнозы заблаговременностью более семи суток имеют не самую высокую оправданность, — отметил синоптик.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что последний летний месяц в России окажется довольно спокойным и ровным. Никаких сильных аномалий на территории страны синоптик пока не прогнозирует.

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