«Аэрофлот» сообщил о продлении полномочий гендиректора Александровского

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Полномочия генерального директора компании «Аэрофлот» Сергея Александровского продлены на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании в понедельник, 25 июля.

Решение о продлении срока было принято в ходе внеочередного заседания совета директоров, состоявшегося 22 июля.

— Решением совета директоров на должность генерального директора ПАО «Аэрофлот» сроком на пять лет, согласно уставу организации, избран Сергей Александровский, — цитирует сообщение компании ТАСС.

Кроме того, на заседании также избрали председателя совета директоров, однако данные об этом назначении не раскрываются.

В начале июля акционеры «Аэрофлота» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, избрали новый состав совета директоров, утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

До этого стало известно, что Минфин и Росимущество подали совместную заявку на приобретение акций «Аэрофлота» на 52,5 миллиарда рублей. Таким образом, доля государства в уставном капитале «Аэрофлота» выросла с 57,34 до 73,77 процента.