Гогунский и его экс-жена мирно решили вопрос с алиментами для дочери

Фото: YouTube / Super

Судебное разбирательство между бывшими супругами актером Виталием Гогунским и его спутницей Ириной Маирко, разбиравшимися в вопросе алиментов для их дочери, прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе Щербинского суда в понедельник, 25 июля.

Так, согласно источнику, обе стороны заключили мировое соглашение. До подачи заявления в суд актер «Универа» не признавал никаких проблем в общении с бывшей женой и утверждал, что находится в хороших отношениях с Маирко. Однако, когда новость дошла до публики, знаменитость решила договориться с экс-возлюбленной.

Отмечается, что экс-супруги отказались комментировать подробности соглашения. При этом Гогунский после развода оставил своей бывшей возлюбленной квартиру в Москве и права на видеоканал дочери, который сам раскрутил, передает Пятый канал.

До этого, в марте 2021 года, актер Виталий Гогунский в эфире программы «Судьба человека» объяснил, почему два года не платил дочери алименты. По его словам, он собирается вернуть долг. Так, осталось только уладить некоторые юридические формальности, чтобы определить размер задолженности и срок ее погашения.