Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования. Указ главы государства опубликован в понедельник, 25 июля, на официальном портале правовой информации.

— В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября, — сказано в указе президента.

Недавно стало известно о мерах Кремля — чтобы Путин не кашлял, работу кондиционеров подстраивают и избегают сквозняков.

Недавно Путин во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» принес извинения за свой кашель, объяснив его поездкой в Тегеран, где в условиях сильной жары «шуровали» кондиционеры.

Президент России совместно с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси подписал совместное заявление относительно ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

По словам Путина, в принятом совместном документе указана приверженность всех сторон позиции урегулирования и укрепления трехстороннего сотрудничества.