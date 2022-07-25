Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Грабители напали на пожилого мужчину в центре Москвы. Видео

Лейла Алиева
Происшествия
Грабители напали на пожилого мужчину в центре Москвы. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Звенигородское шоссе Карта всех событий

Столичные правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже. Об этом в понедельник, 25 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По данным ведомства, двое неизвестных напали на 76-летнего пенсионера недалеко от его дома на Звенигородском шоссе. Избив, подозреваемые вырвали у пожилого человека сумку и сбежали.

Момент ограбления попал на видео.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Общая сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.

Вскоре после ограбления подозреваемые были задержаны. Ими оказались мужчины в возрасте 31 года и 35 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого мужчина украл у возлюбленной 93 тысячи рублей на свидании и сделал ставки на спорт.

Пенсионеры грабеж Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не трагедия, просто новый этап

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Заложники будущего

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Александр Лосото
Александр Лосото

Рановато расслабились: угрожает ли нам новая волна ковида

Все мнения
О проекте