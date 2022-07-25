Грабители напали на пожилого мужчину в центре Москвы. Видео
Столичные правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже. Об этом в понедельник, 25 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.
По данным ведомства, двое неизвестных напали на 76-летнего пенсионера недалеко от его дома на Звенигородском шоссе. Избив, подозреваемые вырвали у пожилого человека сумку и сбежали.
Момент ограбления попал на видео.
Общая сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.
Вскоре после ограбления подозреваемые были задержаны. Ими оказались мужчины в возрасте 31 года и 35 лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
До этого мужчина украл у возлюбленной 93 тысячи рублей на свидании и сделал ставки на спорт.