Грабители напали на пожилого мужчину в центре Москвы. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Звенигородское шоссе Карта всех событий

Столичные правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже. Об этом в понедельник, 25 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По данным ведомства, двое неизвестных напали на 76-летнего пенсионера недалеко от его дома на Звенигородском шоссе. Избив, подозреваемые вырвали у пожилого человека сумку и сбежали.

Момент ограбления попал на видео.

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Общая сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.

Вскоре после ограбления подозреваемые были задержаны. Ими оказались мужчины в возрасте 31 года и 35 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого мужчина украл у возлюбленной 93 тысячи рублей на свидании и сделал ставки на спорт.