Депутат МГД: Круглосуточное видеонаблюдение за голосованием в Москве повысит доверие к институту выборов

Фото: duma.mos.ru

Круглосуточное видеонаблюдение будет организовано на всех участках для голосования, что позволит всем заинтересованным следить за ходом волеизъявления граждан и повысит доверие к институту выборов. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, член Общественного штаба по наблюдению за выборами Валерий Головченко.

— Выборы не проводятся за закрытыми дверями — только открытая и понятная процедура обеспечивает доверие к самому процессу. Следовательно, и к тем людям, которые в итоге займут выборные должности. Любой избиратель, любой кандидат должен видеть результаты своей работы по привлечению сторонников, продвижению своей программы, своего видения будущего, — сказал он.

Головченко добавил, что применение современных информационных технологий для онлайн-голосования и внедрение видеонаблюдения на участках повышают прозрачность процедуры. По его словам, жители Москвы привыкли, что по поводу вопросов благоустройства можно обратиться онлайн, а в случае аварии во дворе — запросить материалы с видеокамеры у подъезда. Ставшие уже повседневными технологии необходимо внедрить и в выборные процессы.

Председатель комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов 22 июля заявил, что активное участие горожан в наблюдении за выборами задает высокий стандарт при организации голосования.