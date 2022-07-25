Семейная пара разнесла парковку и ограбила охранника на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Россия, Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

Семейная пара устроила дебош в гаражном кооперативе на юго-западе Москвы. Об этом в понедельник, 25 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу.

Инцидент произошел в гаражном комплексе, который расположен на Литовском бульваре. К прибывшим росгвардейцам обратился охранник и пояснил, что двое неизвестных, мужчина и женщина, зашли в комнату охраны и начали скандалить, пытаясь спровоцировать драку.

Поняв, что охранник не реагирует на провокации, женщина схватила его телефон и выбежала с ним на улицу. После этого она сломала шлагбаум.

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Увидев правоохранителей, дебоширы продолжили вести себя агрессивно и попытались напасть на росгвардейцев, но были сразу же задержаны. Нарушителями спокойствия оказались 34-летняя москвичка и ее 26-летний супруг, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свое поведение граждане не смогли.

Для дальнейшего разбирательства семейная пара была передана сотрудникам полиции.

До этого пьяный мужчина пытался похитить алкоголь из закрытого магазина на юго-востоке Москвы. Так, злоумышленник пытался выбраться из магазина на улице Паперника через разбитое окно. Он был задержан сотрудниками Росгвардии.