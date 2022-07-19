Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Россия, Москва, улица Паперника Карта всех событий

Пьяный мужчина пытался похитить алкоголь из закрытого магазина на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.

По данным ведомства, злоумышленник пытался выбраться из магазина на улице Паперника через разбитое окно. Он был задержан сотрудниками Росгвардии.

В ходе разбирательства было установлено, что пьяный мужчина разбил витринное стекло и проник внутрь магазина, чтобы взять несколько бутылок со спиртными напитками. Злоумышленника для выявления всех обстоятельств передали сотрудникам полиции.

— Злоумышленником оказался ранее судимый 47-летний житель столицы, — говорится в сообщении.

Во вторник, 5 июля, полицейские задержали подозреваемого в краже пяти бутылок дорогого алкоголя. Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей.