Мужчина, похитивший пять бутылок дорогого алкоголя, задержан на юго-западе Москвы

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемого в краже пяти бутылок дорогого алкоголя. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным ведомства, злоумышленник, находясь в магазине на Ленинском проспекте, открыто похитил со стеллажа пять бутылок дорогого алкоголя. Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей. Вскоре после кражи злоумышленника задержали. Им оказался 33-летний приезжий молодой человек.

В ходе расследования, сотрудники МВД выявили, что злоумышленник успел распорядиться с похищенным по своему усмотрению. По данном факту возбужден уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Во вторник, 5 июля, сотрудники Полиции задержали подозреваемого в совершении серии краж автомобилей. По данным ведомства, ночью злоумышленник похитил автомобиль иностранного производства, припаркованный у дома в деревне Сапроново. Сумма ущерба составила 850 тысяч рублей.