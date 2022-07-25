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«Радио 7» запускает серию экскурсий по Москве

Оксана Васильева
Общество
«Радио 7» запускает серию экскурсий по Москве
Фото: Радио 7 на семи холмах

С 6 августа «Радио 7 на семи холмах» к 875-летию Москвы запускает серию экскурсий. Вместе с ведущим, историком столицы Филиппом Смирновым слушатели насладятся красотами города и откроют его для себя по-новому.

Присоединиться к «Прогулкам со Смирновым» может каждый, кто внимательно слушает радиостанцию и правильно отвечает на вопросы, прозвучавшие в эфире, через специальную форму на сайте.

Для каждой из семи запланированных прогулок Филипп Смирнов готовит особую тему и предлагает с необычного ракурса посмотреть на знакомые всем достопримечательности и исследовать малоизвестные места. Увлекательные маршруты будут посвящены архитектуре Петровской эпохи и сталинским высоткам, театрам, авиации, железнодорожному транспорту и многому-многому другому. Знаменитый экскурсовод расскажет и о тех исторических деятелях, которые сформировали нынешний облик Москвы.

В «Прогулках со Смирновым» на «Радио 7» также примут участие автор программы «Вояж» Ольга Яковина и ведущий рубрики «Говорим правильно» Владимир Пахомов.

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