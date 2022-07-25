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«Совершенно предвзятая чушь»: британцы отказались платить за Евровидение вместо Украины

Антон Махов
Общество
«Совершенно предвзятая чушь»: британцы отказались платить за Евровидение вместо Украины
Фото: shutterstock

Для проведения Евровидения в 2023 году Великобритании придется израсходовать слишком много денег, страна может потратить средства более разумно на фоне сложившейся в мире ситуации. Такое мнение в понедельник, 25 июля, выразили читатели издания Daily Express.

— Как налогоплательщик я возражаю против того, чтобы мои деньги тратились на эту совершенно предвзятую чушь, — рассказал пользователь BiRo.

— Поскольку BBC (Британская телерадиовещательная корпорация — прим. «ВМ») финансируется людьми, в таком случае людей следует спросить, хотят ли они платить за этот мусор. Нелепая стоимость этого потрепанного позора, безусловно, означает, что другими программами пожертвуют, чтобы отработать конкурс, — заметил пользователь Cardenal Mendoza.

— Вот и причина сэкономить электроэнергию и выключить телевизор! — отметил пользователь Me Too.

О том, что песенный конкурс Евровидение в 2023 году пройдет в Великобритании, Европейский вещательный союз (EBС) сообщил 25 июля.

При этом Украина сразу пройдет в финал конкурса как победительница 2022 года. Теперь Британская телерадиовещательная корпорация должна будет выбрать город проведения шоу.

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