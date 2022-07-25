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Песенный конкурс Евровидение в 2023 году пройдет в Великобритании. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил Европейский вещательный союз (EBС).

— Европейский вещательный союз и (британская телерадиовещательная корпорация) Би-би-си рады подтвердить, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Соединенном Королевстве, — говорится в сообщении.

При этом Украина сразу пройдет в финал конкурса как победительница 2022 года. Теперь Би-би-си предстоит выбрать город, в котором состоится мероприятие, пишет РИА Новости.

В начале июня Европейский вещательный союз объявил, что Украина не будет принимать на своей территории песенный конкурс Евровидение в следующем году. Организаторы конкурса обсуждали вопрос проведения мероприятия в Великобритании, которая заняла в 2022 году второе место.

В свою очередь глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что в стране совершенно не согласны с решением организаторов Евровидения о переносе конкурса в 2023 году. По его словам, ЕВС поставил перед фактом Украину без обсуждений возможностей других вариантов. При этом Киев потребовал дополнительных переговоров о проведении песенного конкурса в 2023 году на Украине.