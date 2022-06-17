Украина не согласилась с переносом Евровидения в 2023 году

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Украина совершенно не согласна с решением организаторов Евровидения о переносе конкурса в 2023 году. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил глава министерства культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

— Украина не согласна с характером принятия такого решения — когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов, — заявил он.

По словам Ткаченко, Киев требует дополнительных переговоров о проведении песенного конкурса в 2023 году на Украине, передает РИА Новости.

До этого Европейский вещательный союз объявил, что Украина не будет принимать на своей территории песенный конкурс Евровидение в следующем году. В настоящее время организаторы конкурса обсуждают вопрос проведения мероприятия в Великобритании, которая заняла в 2022 году второе место.

Победителем Евровидения 2022 года стал украинский коллектив Kalush Orchestra. Аналитики оценили украинскую группу как фаворита музыкального конкурса. Шансы группы на победу после ее выхода в финал оценивались в 60 процентов.