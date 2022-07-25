Актер «Титаника» и «Твин Пикса» Дэвид Уорнер скончался в возрасте 80 лет

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Британский актер Дэвид Уорнер скончался на 81-м году жизни. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили его родные.

По их словам, он больше года боролся с онкологией и находился в доме престарелых. Пока о месте и дате прощания со знаменитым актером нет данных, передает ТАСС.

Дэвид Хэттерсли Уорнер родился 29 июля 1941 года в Манчестере в семье еврея русского происхождения. Семья нередко переезжала из города в город, поэтому Уорнеру пришлось сменить восемь школ.

Из-за проблем в семье будущий актер много времени проводил в кинотеатрах, где в нем родилась любовь к киноискусству. Уже в возрасте 15 лет Уорнер дебютировал в школьной постановке «Макбета».

Мать предложила ему пойти в Королевскую академию драматического искусства. На вопрос, почему именно туда, она ответила: «Академия королевская, стало быть, лучше нее ничего нет». Так, в 17 лет Уорнер поступил в академию, где учился на одном курсе с будущим популярным актером Джоном Хертом. Академию Уорнер окончил с отличием.

Уорнер, нередко исполнявший характерные роли злодеев, получил известность после выхода лент «Тридцать девять шагов» (1978 год), «Бандиты времени» (1981), «Трон» (1982) и «Титаник» (1997).

Он также нередко снимался в сериалах. Так, он появился в «Твин Пиксе» (1991), «Улице потрошителя »(2012–2016) и «Докторе Кто» (2013).

Академия фантастических фильмов, фэнтези и фильмов ужасов США номинировала Уорнера на премию «Сатурн» как лучшего актера второго плана. Также в его послужном списке премия «Эмми» — вновь за лучшую мужскую роль второго плана.