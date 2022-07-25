Пескоструйная очистка более 200 инженерных сооружений завершится в Москве к октябрю

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Россия, Москва, Царицынский путепровод Карта всех событий

Специалисты завершат пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений Москвы к началу октября. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Перечень объектов ежегодно обновляется — он зависит от текущего состояния сооружений. Гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы — раз в пять лет, — говорится в сообщении.

С помощью пескоструйного аппарата с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки, металлических и чугунных ограждений удаляются грязь, ржавчина, старая краска и налет.

Уточняется, что работы проходят на мостах, путепроводах, набережных, а также в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях. Так, сейчас специалисты комплекса проводят очистку Царицынского и 1-го Волоколамского путепроводов, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Днем ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты приступили к капитальному ремонту развязки на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД. Отмечается, что причиной ремонта стала образовавшаяся колея на дорожном покрытии.