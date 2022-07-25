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Игроман с огромными долгами: за что на самом деле убили сотрудницу МФО

Анастасия Колоскова
Лейла Алиева

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Игроман с огромными долгами: за что на самом деле убили сотрудницу МФО
Фото: ГСУ СК России по Москве
Россия, Москва, Кожевническая улица Карта всех событий

Первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин в понедельник, 25 июля, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», за что на самом деле убили сотрудницу микрофинансовой организации «Viva Деньги Займы».

По его словам, убийца — 56-летний кладовщик — имел игровую зависимость. Для игры в онлайн-казино он брал кредиты, и за последние два года его задолженность составила более 2,4 миллиона рублей.

Об офисе «Viva Деньги Займы» он узнал, когда оформлял очередной кредит примерно за полтора месяца до убийства.

Игроман с огромными долгами: за что на самом деле убили сотрудницу МФО Фото: ГСУ СК России по Москве

В день трагедии злоумышленник выпил и поехал в Москву. По словам Саксина, по дороге в столицу преступник вспомнил, что в офисе «Viva Деньги Займы», который располагался на Кожевнической улице, нет охраны, и решил ограбить его. С собой у него был пистолет, приобретенный им около полутора лет назад.

Придя в офис, он сразу же выстрелил в женщину, хотя никакой агрессии к ней не испытывал. После этого он пытался найти в офисе денежные средства, однако, не найдя их, покинул помещение.

По словам представителя ведомства, это преступление стало самым запоминающимся за эти полгода.

— Поражает хладнокровие, с которым совершено убийство, — резюмировал Саксин.

Полное интервью первого заместителя руководителя ГСУ СК России по Москве Виталия Саксина читайте в материале «Вечерней Москвы».

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