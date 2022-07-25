IKEA возобновила онлайн-распродажу в России

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Шведская компания IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров в России. Об этом стало известно в понедельник, 25 июля.

— После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь. Личный кабинет и список покупок на сайте не доступны — добавляйте товары непосредственно в корзину, — сказано в сообщении на сайте IKEA.

Помимо этого, на сайте говорится, что перед загрузкой главной страницы нужно подождать. Время зависит от числа людей, которые также присутствуют на сайте.

Недавно Федеральная служба по труду и занятости отправила в адрес IKEA предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований соответствующего законодательства, действующего на территории России. В настоящее время рассматривается вопрос о проверке на предмет нарушения прав сотрудников компании.

До конца нынешнего года действует мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий.