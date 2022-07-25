ЛНР переходит на телефонный код российской системы нумерации

Фото: Пресс-служба Совфеда

Луганская народная республика (ЛНР) с 25 июля переходит на телефонный код «857» российской системы нумерации. Об этом в понедельнике, 25 июля, сообщили в пресс-службе Минсвязи республики.

— Таким образом, для звонков из Российской Федерации на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате «857 — код города — номер абонента», — передает сообщение министерства ТАСС.

До этого сообщалось, что более 8,2 тысячи граждан, прибывших из Луганской и Донецкой народных республик, получили консультационную помощь в отделении Пенсионного фонда России по городу Москве и Московской области.

На сегодняшний день на территорию столичного региона прибыли более 41,5 тысячи граждан из ЛНР и ДНР.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что около 2,5 тысячи специалистов из РФ в настоящее время занимаются восстановлением инфраструктуры ЛНР и ДНР. При этом он уточнил, что вскоре к ним присоединятся еще 1,5 тысячи человек.

Кроме того, в настоящее время в Донбасс завозят технику и строительные материалы из российских регионов. Так, Москва будет курировать восстановление Донецка и Луганска, а Московская область возьмет шефство над Тельмановским и Новоазовским районами ДНР.