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Более восьми тысяч граждан из ЛНР и ДНР получили консультационную помощь в отделении ПФР

Елена Самойлова
Город
Более восьми тысяч граждан из ЛНР и ДНР получили консультационную помощь в отделении ПФР
Фото: shutterstock

Более 8,2 тысячи граждан, прибывших из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), получили консультационную помощь в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по городу Москве и Московской области. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день на территорию столичного региона прибыли более 41,5 тысячи граждан из ЛНР и ДНР.

Отмечается, что для оказания комплексной социальной помощи жителям республик из числа специалистов структурных подразделений создали рабочие группы. Так, работники ПФР имеют возможность выезжать в пункты временного размещения граждан.

— В целях разъяснения пенсионного законодательства несколько раз в неделю проходят приемы в Красногорске, Зарайске, Коломне, Клину, Подольске. Наиболее часто звучат вопросы о подтверждении стажа и назначении пенсий, социальных выплат, материнского (семейного) капитала, выплат на детей и беременным, — говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования принято свыше 6,2 тысячи анкет. Уведомления о регистрации осуществляются в пункте временного размещения на следующий рабочий день после анкетирования. Все обратившиеся за консультацией получают памятки с разъяснением порядка реализации права на социальные выплаты и пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.

13 июля сообщалось, что вместе с товарами первой необходимости члены партии «Единая Россия» отправили более тысячи книг в ДНР и ЛНР для восстановления библиотечного фонда республик.

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