Сервис для помощи государственным и муниципальным заказчикам запустили в Москве

Фото: Pexels

Специальный сервис для помощи столичным государственным и муниципальным заказчикам запущен на сайте Аналитического центра Москвы. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики Кирилл Пуртов.

По его словам, инструмент создан для помощи в составлении документации, а также для сокращения времени прохождения экспертизы начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК), заключаемых в рамках федеральных законов 44 и 223.

— Работающий на сайте чат-бот позволяет заказчикам определить необходимый им метод расчета НМЦК, ознакомиться с требованиями прохождения экспертизы, ценами договоров, а также уточнить список необходимых для этого документов, — рассказал Пуртов.

Пользователю необходимо лишь ввести свои параметры, и автоматизированная система подберет нужный метод и направит заказчика на страницу с его описанием для подробного ознакомления. Кроме того, клиент может запросить на сервисе обратный звонок эксперта.

Глава департамента уточнил, что за три месяца работы ресурса им воспользовались более двух тысяч человек.

До этого стало известно, что за время работы сервиса «Мои платежи» пользователи оплатили более 50 миллионов счетов.