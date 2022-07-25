Полиция Подмосковья задержала мужчину по подозрению в продаже наркотиков
Полиция Подмосковья задержала подозреваемого в продаже наркотиков — уроженца ближнего зарубежья. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила пресс-служба МВД России по Московской области.
Задержание произошло в деревне Медвежьи Озера. Подозреваемому 33 года, ранее он был судим.
Сообщается также, что во время обыска из автомобиля мужчины были изъяты шесть полимерных свертков с порошкообразным веществом внутри, а также электронные весы и мобильный телефон.
Результаты экспертизы показали, что изъятое является наркотическим средством — мефедроном. Общая масса наркотиков составила более 2,9 килограмма.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.
Недавно сотрудники полиции ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков, которая располагалась в ангаре на территории гаражного кооператива в подмосковном Солнечногорске.
В соседней с нарколабораторией постройке в микрорайоне Рекинцо были найдены кристаллические, порошкообразные и жидкие вещества, а также реактивы, прекурсоры и лабораторное оборудование.