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Полиция Подмосковья задержала мужчину по подозрению в продаже наркотиков

Антон Махов
Общество
Полиция Подмосковья задержала мужчину по подозрению в продаже наркотиков
Фото: shutterstock
Россия, Московская область, городской округ Щёлково, деревня Медвежьи Озёра Карта всех событий

Полиция Подмосковья задержала подозреваемого в продаже наркотиков — уроженца ближнего зарубежья. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила пресс-служба МВД России по Московской области.

Задержание произошло в деревне Медвежьи Озера. Подозреваемому 33 года, ранее он был судим.

Сообщается также, что во время обыска из автомобиля мужчины были изъяты шесть полимерных свертков с порошкообразным веществом внутри, а также электронные весы и мобильный телефон.

Результаты экспертизы показали, что изъятое является наркотическим средством — мефедроном. Общая масса наркотиков составила более 2,9 килограмма.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

Недавно сотрудники полиции ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков, которая располагалась в ангаре на территории гаражного кооператива в подмосковном Солнечногорске.

В соседней с нарколабораторией постройке в микрорайоне Рекинцо были найдены кристаллические, порошкообразные и жидкие вещества, а также реактивы, прекурсоры и лабораторное оборудование.

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