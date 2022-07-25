«Выйдем вообще как звери»: Тарасова оценила будущее российских фигуристов

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Залуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вместе со своей коллегой Этери Тутберидзе поразмышляла о будущем российских фигуристов.

Сложившуюся в мире ситуацию Тарасова оценила как «безнадежную». По ее словам, она еще ни разу за весь свой опыт не сталкивалась с подобным отношением к российским спортсменам.

— Выпустят нас когда — выйдем вообще как звери. Все унесем, — с оптимизмом отметила заслуженный тренер.

Тутберидзе же посчитала, что и в таком положении можно найти плюсы. Так, спортсмены сумели объединиться перед общей бедой. Оба тренера недоумевают, из-за чего страдают люди, спортсменки-юниоры и совсем дети. Ведь спортивная жизнь очень короткая, заметили они в эфире Первого канала.

Мастер-класс по технике прыжков от российской фигуристки Александры Трусовой, который должен был пройти в Стокгольме 27–28 августа, отменили по политическим причинам.

При этом на сайте Федерации фигурного катания Швеции говорится, что деятельность спортсменов из России и Белоруссии на территории государства противоречит ценностям федерации и может нанести удар по репутации шведского фигурного катания.