Мурашко заявил о снижении уровня смертности онкобольных в России

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Уровень смертности онкобольных в России снизился на 4,5 процента за три года. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время совещания президента России Владимира Путина с правительством РФ.

— Подводим сегодня предварительные итоги того, чего уже удалось достичь. Первое — это снижение показателей смертности населения от онкологических новообразований на 4,5 процента за последние три года. Это очень хороший результат для таких тяжелых заболеваний, — сказал он.

Мурашко добавил, что в последнее время наблюдается повышение эффективности терапии — на 8,6 процента, повысилась и выживаемость пациентов с раковыми заболеваниями — на 5,5 процента за пять лет.

Кроме того, министр здравоохранения отметил, что участились случаи выявления онкологии на ранних стадиях — первой и второй.

До этого в Минздраве заявили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, в стране снижается число активных случаев заболевания. По данным ведомства, с начала пандемии в России появились 77 новых объектов инфекционной службы, чья мощность превышает 11 тысяч коек.