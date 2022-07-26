СК: Москва является одним из самых безопасных городов России

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Столичный регион является одним из самых безопасных в России. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин.

По его словам, уровень преступности в городе является одним из самых низких по стране.

— Это является результатом слаженной работы правоохранительных и исполнительных органов, ориентированной не только на раскрытие, но в первую очередь на профилактику и пресечение преступлений, а также на оснащение столицы самыми передовыми технологиями безопасности, — сказал Саксин.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова 14 июля назвала «ВМ» самые безопасные районы города. Так, наименьшее количество преступлений за последние полгода зарегистрировано в Зеленограде — 1856 случаев. Чуть больше преступлений зафиксировали в Новой Москве и Северо-Западном административном округе — 3006 и 5811 случаев соответственно.