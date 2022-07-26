Как передать квартиру в собственность другому человеку

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Чтобы не платить налоги с передаваемой родственнику квартиры, можно написать завещание или составить договор дарения. При этом не стоит использовать подобные схемы для ухода от налогов, если жилье продается. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Эксперт отметил, что при безвозмездной передаче жилья родственникам по договору дарения сделка не будет облагаться налогом.

— Если дарение происходит между родственниками (особенно — между родственниками первой линии), то жилье не облагается налогом. То есть, если человек подарил квартиру сыну, бабушке, матери, брату, налога в этом случае нет, — подчеркнул специалист.

Точно так же происходит, если квартиру передают родственникам по завещанию, заметил юрист. Поэтому не имеет значения, каким именно способом отдавать жилье близкому человеку, отметил собеседник «ВМ».

При дарении постороннему человеку придется заплатить налог, заметил специалист. Бывает, что квартиру пытаются продать, оформляя сделку как дарение, уточнил Крохин.

— Если это не родственники, то возникают такие же налоги: человек с наследуемого имущества заплатит налог до 30 процентов, дарение тоже может облагаться. Если покупателю предлагают приобрести квартиру по договору дарения, то это попытка обойти налог: человек продает жилье, бывшее в собственности до пяти лет. Он предлагает подарить квартиру, но тогда налог возникает у одаряемого. При продаже не возникает повышенной ставки: владелец заплатит 13 процентов, а покупатель не заплатит ничего. Если же происходит дарение не между родственниками, тогда получается так: продавец налог не заплатит, а одаряемый заплатит по повышенной ставке, — предупредил специалист.

Крохин подчеркнул: если квартира выбыла из владения по договору дарения, но при этом люди не являются родственниками, у контролирующих органов всегда возникают сомнения в истинных намерениях. Они могут оспорить подозрительную сделку и не только доначислить налог, но и даже аннулировать договор, заключил юрист.