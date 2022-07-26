Ефимов: Два завода по производству медицинской продукции построят в технополисе «Москва» в этом году

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На зеленоградской площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» до конца 2022 года построят два здания новых заводов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Два резидента особой экономической зоны Москвы, которые намерены производить продукцию для медицины, в этом году подошли к завершению строительных работ на своих заводах. Здесь планируется создать более 530 рабочих мест. Один из них — будущий фармацевтический комплекс, на другом станут производить глюкометры. Инвесторы вложили в новые предприятия свыше 3,2 миллиарда рублей, — рассказал заммэра.

Также он добавил, что фармацевтический комплекс будет производить около 80 наименований лекарств, в том числе из перечня жизненно важных. С 2023 года компания намеревается выпускать в год более 12,5 миллиона упаковок лекарственных средств.

Площадь комплекса, по словам Ефимова, составит около 34 тысяч квадратных метров.

Второй завод будет обладать площадью 10 тысяч квадратных метров. Здесь будут производить медицинское оборудование, необходимое людям с сахарным диабетом.

Недавно Ефимов сообщал, что за полгода малый и средний бизнес арендовал у города более 100 помещений по льготной ставке.