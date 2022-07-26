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Посольство РФ в США отреагировало на заявление Госдепа об «изоляции» России

Анастасия Колоскова
В мире
Посольство РФ в США отреагировало на заявление Госдепа об «изоляции» России
Фото: vk/rusembusa

Заявления представителя Госдепа об «изоляции» России являются плодом «воспаленного воображения» местных деятелей. Так в посольстве РФ отреагировали на недавнее выступление Неда Прайса.

— Попытки представить нашу страну изолированной вызваны воспаленным воображением американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью, — говорится в Telegram-канале российской миссии.

В посольстве также отметили, что «пропитанное русофобией» желание Соединенных Штатов исказить реальную картину событий вызывает недоумение не только у РФ, но и у американских СМИ.

Согласно заявлению миссии, руководство России активно участвует в международных делах, а западные «огульные заявления не выдерживают критики», пишет РИА Новости.

24 июля глава российского МИД начал африканское турне с визита в Египет. На следующий день он прибыл в Республику Конго, а до 28 июля посетит Эфиопию и Уганду. В июне координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что визит президента России Владимира Путина в Иран «демонстрирует градус изоляции господина Путина и России». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это «в корне неверной оценкой».

В понедельник, 25 июля, Прайс, оценивая на брифинге поездку Путина в Иран, министра обороны России Сергея Шойгу — в Турцию и африканское турне Лаврова, заявил, что «Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становится изгоем».

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