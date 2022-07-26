Представитель Госдепа заявил, что Россия осознает себя «изгоем»

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В Соединенных Штатах снова заговорили об «изоляции» РФ в контексте иностранных визитов российских властей: на этот раз официальный представитель Госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД России Сергея Лаврова заявил, что РФ осознает себя изгоем. Трансляция проходила на YouTube.

24 июля глава российского МИД начал африканское турне с визита в Египт. На следующий день он прибыл в Республику Конго, а до 28 июля посетит Эфиопию и Уганду. В июне координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что визит президента России Владимира Путина в Иран «демонстрирует градус изоляции господина Путина и России». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это «в корне неверной оценкой».

В понедельник, 25 июля, Прайса попросили на брифинге оценить в контексте заявлений Америки об изоляции РФ поездку Путина в Иран, министра обороны России Сергея Шойгу — в Турцию и африканское турне Лаврова.

— Становится ясно, что Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем. Ясно, что министр иностранных дел Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией, — заявил он.

Прайс отметил, что США не беспокоятся о том, с кем РФ общается и что слышит от стран. Он сослался на «послания» с форума G20 и площадки ООН, которые якобы указывали на «широкое согласие» в оценке действий Москвы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над искавшими «изоляцию» на встрече глав МИД России и Египта. Дипломат отметила, что переговоры в Каире начались «под прицелом» объективов сотрудников различных СМИ.