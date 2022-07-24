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Захарова пошутила над искавшими «изоляцию» на встрече глав МИД России и Египта

Александр Афонин
В мире
Захарова пошутила над искавшими «изоляцию» на встрече глав МИД России и Египта
Фото: МИД РФ

Присутствующие на переговорах глав МИД Египта и России журналисты пытались найти «изоляцию» рядом с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но им этого не удалось. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 24 июля.

— Журналисты не расходились, как будто ожидали чего-то. И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали ее торжественного появления. А она так и не пришла, — сказала она.

Дипломат отметила, что переговоры в Каире начались «под прицелом» объективов сотрудников различных СМИ, отметила Захарова в своем Telegram-канале.

До этого Мария Захарова сообщила, что американские дипломаты просят иностранных коллег не делать совместные фото с Сергеем Лавровым. По словам дипломата, подобным образом представители госдепартамента США пытаются продемонстрировать «изоляцию» России.

Официальный представитель МИД РФ 21 июля выразила мнение, что реальностью сегодняшнего дня является многополярность, а не главенство США и их «сателлитов». Попытки Вашингтона «отменить» Россию ни к чему не привели.

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