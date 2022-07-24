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Захарова: Американцы умоляют африканских дипломатов не фотографироваться с Лавровым

Егор Провоторов
В мире
Захарова: Американцы умоляют африканских дипломатов не фотографироваться с Лавровым
Фото: МИД РФ

Американские дипломаты просят иностранных коллег не делать совместные фото с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщила в воскресенье, 24 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, подобным образом представители американского госдепартамента пытаются продемонстрировать «изоляцию» России. Об этом Захарова написала на своем канале в Telegram.

— Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции, — объяснила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что для этих целей РФ использует не изображения, а «глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности» высокопоставленных представителей американского истеблишмента.

24 июля Сергей Лавров рассчитывает провести переговоры с руководством Египта. В рамках африканского турне глава МИД России также посетит Республику Конго, Эфиопию и Уганду.

Лавров 24 июля проведет переговоры с руководством Египта. В рамках африканского турне он также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

Накануне глава российской дипломатии заявил, что Россия и Африка работают над снижением роли доллара в торговле.

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