Москвичам рассказали, как стать опекуном бездомного животного

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Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» содержит 100 кошек и 150 собак. Для того чтобы стать опекуном животного, будущим хозяевам необходимо пройти собеседование, адаптировать под домашнего любимца квартиру, а также сделать необходимые прививки, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 26 июля.

— Сначала потенциальные «родители» проходят собеседование с нашим зоопсихологом, который спрашивает, в частности, были ли у них животные раньше. Если хотят взять кошку, мы проверяем, стоят ли на окнах сетки «антикошки», способные выдержать прыжок животного за птицей. Если берут собаку, мы лично ее отвозим, чтобы посмотреть, в каких условиях ей предстоит жить, — рассказала директор центра по связям с общественностью Екатерина Дунаева.

Она добавила, что будущие хозяева также подписывают с центром договор, согласно которому стерилизация животного по достижении им возраста семь месяцев является необходимой.

Кроме того, в «Юне» советуют «усыновителям» взять несколько выходных на работе, чтобы помочь животному адаптироваться, и обязуют хозяев регулярно присылать в центр фото и видеоотчеты.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что «Юна» проводит лекции для тех, кто планирует взять из приюта кошку или собаку.

Многие дети мечтают завести питомца, но не все понимают степень ответственности за него. В столице специалисты учреждений соцзащиты помогают родителям и ребенку подготовиться к появлению домашнего животного и осознать степень ответственности, которую придется взять на себя. Подробнее об этом рассказали специалисты городских учреждений соцзащиты.