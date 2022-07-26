Столичное предприятие начало серийное производство лифтов для высоток

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Щербинский лифтостроительный завод приступил к серийному производству лифтов со скоростью движения до 2,5 метра в секунду, которые предназначены для высотных зданий. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что за 2021 год московские предприятия выпустили порядка 15 тысяч лифтов. Это почти половина от всех производимых в стране подъемников. При этом девять тысяч из них были изготовлены на заводе в Щербинке.

— Новые подъемники предприятия будут востребованы при возведении зданий, в том числе жилых домов, высотой до 140 метров — это около 40 этажей. Такие лифты смогут поднимать до 1,6 тысячи килограммов, — уточнил руководитель ведомства.

Он добавил, что в настоящее время производственная мощность предприятия составляет 12 тысяч единиц продукции в год.

На сегодняшний день специалисты завода работают над первым заказом. Высокоскоростной лифт премиум-класса будет изготовлен для нового многофункционального научно-образовательного корпуса Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что на зеленоградской площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» до конца 2022 года построят два здания новых заводов.