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Бочкарев рассказал о ходе строительства станции Минская МЦД-4

Анастасия Колоскова
Город
Бочкарев рассказал о ходе строительства станции Минская МЦД-4
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строительство второй части распределительного зала и дополнительной платформы на станции Минская на МЦД-4 будет завершено до конца года. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В апреле этого года на станции Минская МЦД-4 был открыт входной вестибюль, соединяющий железнодорожную станцию и станцию метро навесом, организованный по принципу «сухие ноги», а также часть распределительного зала и одна пассажирская платформа, — рассказал заммэра, отметив, что работы продолжаются.

В настоящее время специалисты реализует вторую очередь проекта, в рамках которой будет открыта оставшаяся часть распределительного зала и вторая пассажирская платформа с навесом.

Бочкарев уточнил, что объекты второй очереди готовы на 77 процентов. Работы будут завершены до конца текущего года, заверил он.

МЦД-4 будет образован за счет соединения Киевского и Горьковского направлений железной дороги. Его открытие улучшит транспортное обслуживание 23 районов столицы, где проживает более 2,5 миллиона человек.

Общая протяженность будущего МЦД-4 составит 86 километров. Его конечными станциями будут Апрелевка Киевского направления и Железнодорожная Горьковского направления МЖД, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев сообщал, что специалисты ведут работы по реконструкции и строительству 23 станций Московских центральных диаметров (МЦД) на четырех направлениях.

Строительство МЦД Андрей Бочкарев
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