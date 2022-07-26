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В МИД РФ допустили, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы

Георгий Соланович
В мире
В МИД РФ допустили, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы
KOZ_0427.JPG / Фото: «Вечерняя Москва»

Москва в связи с действиями стран Запада не исключает сценария, согласно которому гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин во вторник, 26 июля.

По его словам, дипведомство регулярно «фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз». Зачастую такие заявления делаются «русофобами», и министерство воспринимает их соответственно. Однако, считает Волынкин, не стоит забывать о том, что Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония практически полностью приостановили выдачу виз гражданам РФ.

— В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии, — заявил Волынкин.

Дипломат заключил, что Москва, несмотря на действия Запада, продолжает выступать на сохранение возможности взаимных поездок в и из России и в будущем надеется договориться о визовом взаимодействии с «отдельными договороспособными европейскими странами», передает ТАСС.

До этого Волынкин заявил, что МИД РФ ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами.

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