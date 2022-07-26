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МИД России ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами

Юлия Курганова
Политика
МИД России ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами
Фото: МИД РФ

Россия и 18 стран ведут переговоры об упрощении визового режима. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

— МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран, — рассказал он.

Дипломат отметил, что переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, КНР, Малайзией и Гонконгом.

Волынкин уточнил, что в стадии согласования с малазийскими властями находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С партнерами из Китая по линии Ростуризма идет работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых турпоездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается и с гонконгской стороной.

По словам дипломата, для иностранных граждан в настоящее время созданы очень благоприятные условия для въезда в Россию, передает ТАСС.

Ведущие партии Финляндии выступили за отказ от выдачи виз россиянам. Так, представители Коалиционной партии, социал-демократов, «Истинных финнов» и «Центристов» считают, что Финляндия должна запретить выдачу туристических виз гражданам РФ.

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