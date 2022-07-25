Ведущие партии Финляндии выступили за отказ от выдачи виз россиянам

Фото: Pexels

Крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает финское агентство STT.

Так, представители Коалиционной партии, социал-демократов, «Истинных финнов» и «Центристов» считают, что Финляндия должна запретить выдачу туристических виз гражданам России.

К такому решению финские партии пришли из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Соответствующее предложение будет подано правительству Финляндии, передает РИА Новости.

16 июля стало известно, что более пяти тысяч человек пересекли российско-финскую границу на пунктах пропуска «Иматра», «Ваалимаа» и «Нуйямаа» всего за один день. По словам главы пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громоффы, такое количество человек соответствует трансграничному трафику до ограничений из-за пандемии COVID-19.

После сообщалось, что правительство Финляндии под предлогом обеспечения национальной безопасности усилило ограничения на покупку земельных участков, в том числе гражданами России.