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Ведущие партии Финляндии выступили за отказ от выдачи виз россиянам

Евгений Белоусов
В мире
Ведущие партии Финляндии выступили за отказ от выдачи виз россиянам
Фото: Pexels

Крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает финское агентство STT.

Так, представители Коалиционной партии, социал-демократов, «Истинных финнов» и «Центристов» считают, что Финляндия должна запретить выдачу туристических виз гражданам России.

К такому решению финские партии пришли из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Соответствующее предложение будет подано правительству Финляндии, передает РИА Новости.

16 июля стало известно, что более пяти тысяч человек пересекли российско-финскую границу на пунктах пропуска «Иматра», «Ваалимаа» и «Нуйямаа» всего за один день. По словам главы пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громоффы, такое количество человек соответствует трансграничному трафику до ограничений из-за пандемии COVID-19.

После сообщалось, что правительство Финляндии под предлогом обеспечения национальной безопасности усилило ограничения на покупку земельных участков, в том числе гражданами России.

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