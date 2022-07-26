В МИД сообщили, что Россия откроет свои консульства в Актау, Канкуне, Гродно и Самарканде

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Россия планирует открыть свои консульские учреждения в Актау, Гродно, Канкуне и Самарканде. Об этом во вторник, 26 июля, заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

— По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока росграждан, — сказал он.

Волынкин добавил, что на данный момент ведомство активно прорабатывает вопрос увеличения количества российских посольств на азиатском, африканском и латиноамериканском направлениях, а также СНГ. По его словам, дальше всего работа продвинулась с Мальдивской республикой, где в прошлом году российское диппредставительство заключило соответствующее соглашение, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что российское министерство иностранных дел и 18 стран ведут переговоры об упрощении визового режима. Иван Волынкин отметил, что диалог проходит с некоторыми странами Карибского бассейна и Латинской Америки, КНР, Малайзией и Гонконгом.