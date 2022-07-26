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Трасc призвала не допустить зависимости от Китая после опыта с Россией

Георгий Соланович
В мире
Трасc призвала не допустить зависимости от Китая после опыта с Россией
Фото: МИД РФ

Великобритания должна не допустить зависимости от Китая и не совершать ошибок, которые совершила Европа в отношениях с Россией. Об этом сообщила глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

По ее словам, ЕС стал зависим от российских нефти и газа, и Лондон обязан сделать все, что в его силах, чтобы эта история не повторилась в отношениях между Британией и Китаем.

— После ужасающих действий Гонконга и самого последнего безобразия — совместной работы с Россией и ее значительной поддержки со стороны Китая <...> мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что то же самое случится в отношениях с Китаем, — цитирует Трасс РИА Новости.

До этого министр иностранных дел Великобритании заявила, что не готова к тому, чтобы страна открыто вмешалась в конфликт на Украине. Трасс отметила, что Украина не является страной НАТО, и поэтому было бы неправильно напрямую задействовать в помощь Киеву силы или ресурсы Соединенного Королевства.

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