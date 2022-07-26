Трасс заявила, что не готова к прямому вмешательству Британии в конфликт на Украине

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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала, что не готова к тому, чтобы страна открыто вмешалась в конфликт на Украине. Об этом она заявила в понедельник, 25 июля, в ходе теледебатов на BBC.

— Я не готова к тому, чтобы Соединенное Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт. Мы сделали очень много, став первой европейской страной, отправившей Украине оружие, и задействовав санкции против РФ. Мы оказываем украинской стороне помощь в области морского страхования, чтобы вывезти зерно из Одессы, но Украина не является страной НАТО. Я считаю, что было бы неправильно напрямую задействовать наши силы или ресурсы, — сказала Трасс, отвечая на вопрос о готовности отправить ВМС Великобритании в Черное море.

Бывший глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак ушел от ответа на этот вопрос. При этом он подчеркнул, что Лондон продолжит активно поддерживать Киев.

Кроме того, оба кандидата на пост премьера Великобритании согласились с необходимостью более строгого регулирования китайских компаний, включая технологического гиганта ByteDance, который владеет TikTok.

Трасс ранее заявила, что считает себя бунтаркой и хочет изменить порядки в Британии. Она отметила, что хочет «действовать по-другому и быть смелой, чтобы Великобритания отличалась высокими темпами роста и высокой производительностью».

В финальный раунд борьбы за пост премьера Великобритании ранее вышли Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.

7 июля Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Британии и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.