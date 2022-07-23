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Трасс заявила, что считает себя бунтаркой и хочет изменить порядки в Британии

Юлия Курганова
В мире
Трасс заявила, что считает себя бунтаркой и хочет изменить порядки в Британии
Фото: МИД РФ

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс сказала, что считает себя бунтаркой, которая хочет изменить положение вещей в британской политике.

— Я считаю себя бунтаркой, потому что хочу изменить положение вещей, — заявила она в интервью изданию Telegraph.

Министр иностранных дел отметила, что хочет «действовать по-другому и быть смелой, чтобы Великобритания отличалась высокими темпами роста и высокой производительностью».

В финальный раунд борьбы за кресло премьера Великобритании ранее вышли Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.

20 июля подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с парламентом цитатой из фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор-2: Судный день» 1991 года.

7 июля Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

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