Сунак и Трасс вышли в финал выборов на пост премьера Великобритании

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Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава британского МИД Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера. Об этом в среду, 20 июля, сообщил глава парламентского Комитета 1922 Грэм Брейди.

По его словам, замминистра торговли Пенни Мордонт получила меньше всего голосов коллег по фракции (105) и выбывает из борьбы. Сунак упрочил свое лидерство с 118 до 137 голосов, а Трасс получила поддержку 111 депутатов, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с парламентом цитатой из фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор-2: Судный день» 1991 года.

7 июля Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

13 июля стало известно, что Риши Сунак остался фаворитом предвыборной гонки по итогам первого раунда выборов нового лидера Консервативной партии.

По итогам второго тура выборов в следующий этап прошли пять кандидатов, среди которых присутствует Лиз Трасс. В третьем туре лидером вновь оказался Сунак.