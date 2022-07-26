Комплексную застройку одобрили на территории Московского электромашиностроительного завода

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

На территории Московского электромашиностроительного завода одобрили комплексную жилую застройку. Об этом во вторник, 26 июля, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила проект планировки территории (ППТ) по адресу: ул. Пресненский Вал, владение 27, владения 17, 19 (ЦАО), — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что площадь территории составит порядка 36 гектар. Согласно плану, на этом месте строители произведут комплексную жилую застройка. Ее общая площадь достигнет отметки в 400 тысяч квадратных метров, из которых 260 «квадратов» отдадут под жилые помещения, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в жилом комплексе City Bay построят школу. Проект реализует девелопер MR Group. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года.